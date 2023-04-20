Путин: Минсельхоз должен оказать поддержку местным аграриям в новых субъектах России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал Минсельхоз оказывать поддержку прежде всего местным аграриям в новых субъектах РФ.

«Если (новым субъектам — прим.) инвестиции дополнительные нужны из России, из других регионов РФ, то, конечно, нужно это поддержать», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что «поддерживать нужно прежде всего местных граждан, тех, кто занимается тем или иным видом деятельности - в данном случае сельских хозяйством». Таким образом прокомментировал доклад главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о ходе посевных работах в новых регионах.

Президент отметил, что поддержка нужна как аграриям, так и крупным производителям.

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года Госдума России посоветовала правительству рассмотреть вопрос освобождения от налогов производителей сельскохозяйственной продукции, осуществляющих деятельность на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также парламентарии предложили ввести льготный режим налогообложения для аграриев в регионах, граничащих с новыми субъектами страны.

В документе говорилось, что кабмину стоит рассмотреть возможность «выделения мер господдержки развития молочного и мясного скотоводства в качестве самостоятельного федерального проекта».