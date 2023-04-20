Экс-разведчик США Риттер: Угроза применения Россией ядерного оружия на Украине отсутствует Фото: wikimedia.org

России не нужно наносить ядерный удар по Украине, поскольку она способна справиться с ВСУ с помощью обычных вооружений, об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty.

«Россия не будет применять ядерное оружие. Я не понимаю, почему люди никак не могут этого понять», - ответил Риттер на вопрос, сможет ли Москва отреагировать иначе, кроме как нанести ядерный удар в случае полной мобилизации на Украине.

Офицер отметил, что киевский режим просто не сможет увеличить численность ВСУ из-за нехватки ресурсов для их оснащения.

«У Украины ничего осталось, поэтому сама идея о наращивании сил звучит абсурдно», - подчеркнул экс-разведчик.

Как писал сайт KP.RU, Риттер заявил, что Запад хочет втянуть Россию в вооруженный грузинский конфликт из-за того, что Украина сейчас сдает позиции.

«Запад хочет, чтобы Грузия открыла второй фронт. Украина проигрывает конфликт и поэтому им выгодно, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи Киеву» — заявил эксперт.

По его словам, западные страны хотят, чтобы Грузия напала на Абхазию и Россия оказалась втянута в новый конфликт.

Также экс-разведчик пояснил, что конфликт на Украине завершится для США катастрофой, которая уже была в Афганистане. Он напомнил, что вместо «организованного отступления» США получили шесть тысяч «окруженных американских служащих в аэропорту Кабула и тела, падающие с самолетов».