80 человека погибло и более 100 ранено в давке в столице Йемена Фото: REUTERS

Число жертв давки в йеменской столице Сане, составило 80 человек, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в городе.

«Число жертв давки, произошедшей в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, возросло до 80 человек, среди них есть дети, также 120 человек ранены», - рассказал собеседник.

По данным источника, среди пострадавших 20 человек находятся в критическом состоянии.

Напомним, трагедия произошла в Центре распределения финансовой помощи, где предприниматели раздавали деньги нуждающимся жителям города.

Как писал сайт KP.RU, 29 октября 2022 года на прогулочной улице южнокорейской столицы Сеула Итхэвон началась давка.

На самой «тусовочной» улице в центре города, где множество популярных баров и ресторанов, собралось около 100 тысяч человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин.

Постепенно веселое мероприятие превратилось в «кровавую» давку: погибли 151 и пострадали минимум 82 человека.