Экс-совладелец сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Якубовский арестован на два месяца в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского задержали в Москве по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, об этом сообщил ТАСС.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудниками правоохранительных органов был задержан Якубовский Кирилл Вячеславович», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, после проведения с ним следственных действий ему официально было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Позже Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена на два месяца.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Москве следователи задержали экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».

«Она задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве», - сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Более подробной информации о задержании экс-чиновницы не сообщалось.