Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу, об этом сообщило агентство РИА Новости.

В статье отмечалось, что в Гаване запланированы переговоры министра Лаврова с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Помимо этого, главу внешнеполитического ведомства России примет президент республики Мигель Диас-Канель.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров 17 апреля начнет турне по странам Латинской Америки. Поездка Сергея Лаврова продлится до 21 апреля.

Министр посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, где встретится с руководством этих стран и проведет переговоры с коллегами – главами министерств иностранных дел.

«Для нас Латинская Америка - это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне», - говорилось в сообщении МИДа.