Читатели Newsweek разозлились призыву посла Украины Пристайко к НАТО умолять Киев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели американского издания Newsweek разозлились призыву украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к НАТО умолять Киев присоединиться к альянсу.

«Никто в Европе не хочет, чтобы коррумпированная Украина вступила в НАТО, вот почему они тянут с поставками оружия», - написал один из читателей.

Другой комментатор подчеркнул, «отчаяние. Джо открыл ящик Пандоры на Украине. Ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца».

«Европа и Украина заслуживают друг друга, оставьте Америку в стороне от последней европейской катастрофы на Украине», - отметил читатель.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что страны НАТО должны умолять Украину присоединиться к альянсу.

«В какой-либо стране есть миллион вооруженных людей и ветеранов, закаленных в боях? Если вам кто-нибудь необходим из тех, кто не просто готов, а знает, как и что нужно делать, попросите Украину. Умоляйте ее стать частью альянса», - сказал он.

При этом, Киев уже неоднократно изъявлял желание вступить в Североатлантический альянс в ускоренном режиме, но в самом НАТО подчеркивают, что на это уйдет много времени.