Российские военные вычислили украинскую гаубицу комплексом артразведки «Пенициллин» Фото: Ростех

Подразделения группировки ВС РФ «Восток» на Запорожском направлении с помощью комплекса артразведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«В рамках контрбатарейной борьбы комплексом «Пенициллин» обнаружена и расчетом САУ «Мста» уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Новоселовка», - сообщил офицер.

Как писал сайт KP.RU, 19 апреля Минобороны России сообщило, что самые ожесточенные бои идут в Артемовске, где за сутки освобождены «три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска», но ВСУ пытаются огрызаться.

Подразделения ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин города.

Кроме того, российские силы пресекли попытки ВСУ контратаковать в северо-западной и центральной частях Артемовска, а также в районах населенных пунктов Ступочки и Красное в ДНР.