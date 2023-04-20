Что произошло в ночь на 20 апреля

NYT: Слова украинцев об обстрелах ВСУ своих же городов - это «пророссийская пропаганда» Фото: REUTERS

Газета New York Times опубликовала материал о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР. Авторы были вынуждены признать, что жители не поддерживают ВСУ, но слова местного населения об обстрелах города ВСУ газета объяснила влиянием «российской пропаганды».

России не нужно наносить ядерный удар по Украине, поскольку она способна справиться с ВСУ с помощью обычных вооружений. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

В Москве следователи задержали экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Она задержана в рамках следственных действий по уголовному делу о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».

Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам делегации России и сопровождающим журналистам возмутительна и показывает двойные стандарты Вашингтона, считает посол РФ Анатолий Антонов.

NASA опровергло информацию украинских СМИ о якобы падении американского спутника в небе над Киевом. По словам представителей ведомства, их космический объект по-прежнему находится на орбите.

Суд Подольска признал незаконным платный возврат некачественных товаров на Wildberries. При дистанционной продаже товаров компания нарушала действующее законодательство, а именно «взимала или удерживала денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».