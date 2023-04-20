Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen под Калугой Фото: REUTERS

Комиссия правительства России по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода немецкого автоконцерна Volkswagen под Калугой, который покупает автодилер «Авилон». Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на два осведомленных источника.

Как передает издание, производственным партнером «Авилона» может стать китайский концерн Chery. Уточняется вопросы о возможной сделке с Volkswagen с российским автодилером были переадресованы немецкой компании, где данную информацию отказались комментировать. Вопросы не стали комментировать и в Минпромторге РФ. На данный момент стоимость сделки неизвестна.

Напомним, в конце октября 2022 года автомобильный концерн Volkswagen представил официальный отчет, в котором было сказано о том, что компания в течение ближайших 12 месяцев продаст российские активы Scania, MAN и Porsche. В этом году, 1 марта, появилась информация, что один из крупнейших российских дилерских холдингов компания «Авилон» стала основным претендентом на покупку завода в Калуге, а финальное согласование назначили на 3 марта 2023 года.