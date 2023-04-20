Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 апреля 2023 5:46

В США заявили о сложностях в противостоянии России и Китаю

NYT: США не знают, как противостоять имеющим свое ядерное оружие России и Китаю
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В США заявили о сложностях в противостоянии России и Китаю

В США заявили о сложностях в противостоянии России и Китаю

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремление США противостоять России и Китаю осложняется из-за наличия у этих стран ядерного оружия. Такое мнение высказали обозреватели американского издания The New York Times (NYT) Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.

В статье говорится о намерении Китая расширить свой ядерный потенциал, что в свою очередь приведет к изменению баланса сил на международной арене. Как заявляют авторы публикации, на этом фоне власти США обсуждают возможную смену подхода.

«Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам», - сказано в статье.

Отмечается, что не все в США готовы поддержать данную инициативу, а некоторые считают это «чрезмерной реакцией». «Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно - это безумие», - сказал профессор Гарварда Мэтью Бан.

Напомним, накануне издание Politico, ссылаясь на собственные источники в Белом Доме, заявило о плане властей США объявить о беспрецедентных ограничениях американских инвестиций в Китай.