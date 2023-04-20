В США заявили о сложностях в противостоянии России и Китаю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремление США противостоять России и Китаю осложняется из-за наличия у этих стран ядерного оружия. Такое мнение высказали обозреватели американского издания The New York Times (NYT) Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.

В статье говорится о намерении Китая расширить свой ядерный потенциал, что в свою очередь приведет к изменению баланса сил на международной арене. Как заявляют авторы публикации, на этом фоне власти США обсуждают возможную смену подхода.

«Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам», - сказано в статье.

Отмечается, что не все в США готовы поддержать данную инициативу, а некоторые считают это «чрезмерной реакцией». «Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно - это безумие», - сказал профессор Гарварда Мэтью Бан.

Напомним, накануне издание Politico, ссылаясь на собственные источники в Белом Доме, заявило о плане властей США объявить о беспрецедентных ограничениях американских инвестиций в Китай.