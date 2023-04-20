Рогов заявил о нескольких сценариях ВСУ по форсированию Днепра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у украинских войск есть несколько сценариев по форсированию Днепра.

Как отметил Рогов, попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр не исключена, а среди возможных участков атаки глава администрации назвал районы Энергодара в Запорожской области и Новой Каховки в Херсонской областей.

По его словам, сейчас президент Украины Владимир Зеленский «ведет, прежде всего, пиар-кампанию, поэтому может кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве, если поймет, что получит выгоду и определенные плюшки от Запада». Как передает РИА Новости, Рогов отметил, что попытка форсировать Днепр с точки зрения здравого смысла станет «самоубийством и идиотизмом».

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на правом берегу Днепра скапливаются украинские воска, а Киев активно вещает о том, что якобы скоро ВСУ перейдут реку и атакуют левобережье.