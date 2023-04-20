В США сообщили о глобальной авантюре Байдена Фото: REUTERS

Обозреватель Хэл Брэндс в своей статье для Bloomberg назвал глобальной авантюрой президента США Джо Байдена одновременную помощь Киеву и противостояние Пекину.

«До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет», - сказано в статье.

Бренд заявляет, что продолжительность украинского конфликта повлияет на американскую политику по всему миру, доставив в итоге трудности президенту США. В статье говорится о том, что подобная стратегия «изначально была авантюрой».

«Чем дольше продолжится противостояние, тем выше будут риски», - сказано в публикации.

Напомним, в минувший вторник, 18 апреля, издание Politico, сославшись на собственные источники в Белом Доме, сообщило о плане американских властей объявить о беспрецедентных ограничениях инвестиций США в Китай.