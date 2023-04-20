Пушилин сообщил о продвижении российских войск в западных кварталах Артемовска Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Однако, по его словам, российские военнослужащие продолжают движение вперед.

«Там продолжаются ожесточенные бои, но ЧВК «Вагнер» продолжает движение вперед - причем и днем, и ночью», - цитирует Пушилина РИА Новости.

Напомним, 19 апреля министерство обороны России проинформировало о том, что самые ожесточенные бои идут в Артемовске. За сутки были освобождены «три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях» города.

Минобороны также сообщило, что подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артемовск с северной и южной окраин. Также российские военнослужащие предотвратили попытки ВСУ контратаковать в северо-западной и центральной частях Артемовска.

Как ранее писал сайт KP.RU, 19 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что уже около 90% Артемовска находятся под контролем российских бойцов, и их продвижение неотвратимо.