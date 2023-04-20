Минтруд РФ напомнил россиянам о выходных днях в мае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мае этого года российских граждан ждут три дополнительных выходных дня - 1, 8 и 9 мая. Об этом в четверг, 20 апреля, напомнило Министерство труда Российской Федерации.

«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая», - сказано в заявлении, которое было опубликовано в Telegram-канале российского ведомства.

Следующие выходные продлятся в период с 6 по 9 мая 2023 года, после чего наступит трехдневная рабочая неделя.

Напомним, как писал сайт KP.RU, днем ранее, 19 апреля, вице-спикер Госдумы РФ от «Новых людей» Владислав Даванков направил от своей фракции обращение губернаторам российских регионов с просьбой сделать 2-5 мая 2023 года нерабочими днями, продлив таким образом выходные дни.