В аэропорту Пскова обнаружен неизвестный беспилотник Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Неизвестный беспилотник был обнаружен утром в минувшую среду, 19 апреля, в аэропорту Пскова. Как сообщается, взрывчатых веществ найдено не было.

Как сообщали накануне Telegram-каналы, квадрокоптер размером 30 на 30 сантиметров обнаружили уборщики аэропорта Пскова недалеко от района стоянки для самолетов.

«Вчера около 10 часов утра на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН "Кром" управления Росгвардии по Псковской области для обследования квадрокоптера. Взрывчатых веществ не обнаружено», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Отмечается, что беспилотник был передан правоохранителям.

Напомним, в минувшую среду, 19 апреля, также появилась информация о падении в Щекинском районе Тульской области беспилотника без опознавательных знаков. Как сообщалось угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.