«Википедии» грозят штрафы на 8 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию Фото: REUTERS

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы рассмотрит два административных протокола в отношении фонда Wikimedia, который владеет русскоязычной интернет-энциклопедией «Википедия».

По информации РИА Новости, оба протокола составлены за отказ удалить запрещенную в РФ информацию, каждый из них предполагает штраф до 4 миллионов рублей. Рассмотрение протоколов назначено на конец апреля этого года.

Напомним, «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений Роскомнадзора с требованием удалить запрещенную информацию. Ресурс до сих пор содержит 137 запрещенных в России материалов. В Роскомнадзоре уточнили, что речь идет о теме военной спецоперации на Украине, наркотическом и суицидальном контенте, а также информации об экстремистских организациях и материалах с оправданием экстремистской и террористической деятельности.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что «Википедия» содержит много политических искажений, поэтому нужно как можно быстрее закрыть ее.