Лукашенко обвинил националистические силы в попытке развязать третью мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Националистические силы пытаются переписать историю Второй мировой войны и развязать третью мировую, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия. Через конфликт на Украине втягивают нас в третью мировую войну», – сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По мнению белорусского лидера, у националистических сил никогда не получится уничтожить русский и белорусский народы. Политик отметил, что Москве и Минску предстоит большая работа по укреплению союза России и Белоруссии. Как полагает Лукашенко, Союзное государство является «оплотом правды и свободы на пространстве СНГ и за его пределами».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Белоруссии предупредил об угрозе начала третьей мировой войны с «ядерными пожарами».