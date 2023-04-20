Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 апреля 2023 8:27

Лукашенко обвинил националистические силы в попытке развязать третью мировую войну

Они отрицают вклад СССР в Великую Победу и оправдывают свои преступные действия, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лукашенко обвинил националистические силы в попытке развязать третью мировую войну

Лукашенко обвинил националистические силы в попытке развязать третью мировую войну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Националистические силы пытаются переписать историю Второй мировой войны и развязать третью мировую, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия. Через конфликт на Украине втягивают нас в третью мировую войну», – сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По мнению белорусского лидера, у националистических сил никогда не получится уничтожить русский и белорусский народы. Политик отметил, что Москве и Минску предстоит большая работа по укреплению союза России и Белоруссии. Как полагает Лукашенко, Союзное государство является «оплотом правды и свободы на пространстве СНГ и за его пределами».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Белоруссии предупредил об угрозе начала третьей мировой войны с «ядерными пожарами».