Врач-инфекционист Машкова предупредила, что от вороны можно заразиться орнитозом Фото: Тимур ХАНОВ.

Вороны живут рядом с человеком и мало кто задумывается, что от данных соседей можно заразиться многими заболеваниями. Светлана Машкова, к.м.н., врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-ЮГ» рассказала, какими именно.

Сами по себе птицы не являются источником опасности, но если они агрессивны и нападают на людей, то могут быть проблемы. Чаще всего птицы атакуют людей, защищая свои гнезда и выводок. Они обладают хорошей памятью и могут мстить за обиды.

Во время соприкосновения с вороной, можно подхватить орнитоз. Это заболевание могут передавать птицы как очевидно больные (вялые, нахохлившиеся и т.д.), так и абсолютно здоровые на первый взгляд.

Это заболевание вызывается бактерией Хламидии Пситаче. У ворон она выделяется с фекалиями и распространяется на перья. Клювом птица разносит болезнетворные бактерии по всему перьевому покрову.

Еще заразиться этим недугом можно через пыль. Когда фекалии высыхают, пыль с разносится ветром и достаточно просто вздохнуть.

- Орнитоз протекает с повышением температуры, респираторным синдромом – кашлем, одышкой, то есть фактически развивается хламидийная пневмония со всеми вытекающими последствиями, - сказала врач «Газете.Ru».

Может произойти интоксикация и дыхательная недостаточность, если есть сопутствующее заболевание. А вот рассчитывать, что орнитоз пройдет сам, не стоит. Врач должен назначить антибиотики, так как при поражении дыхательных путей речь идет о пневмонии.

Помимо этого, можно заполучить разнообразную патогенную флору и воспаление, так как вороны падальщики.

После нападения птиц, если нет повреждения кожи, нужно вымыть часть тела, которая контактировала с птицей. А если есть раны, обработать их антисептиком.

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