Глава Амурской области Василий Орлов: «Количество официальных мест отдыха на воде должно расти, а не сокращаться»

В Амурской области в этом году откроются 22 официальных места отдыха на воде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области к началу купального сезона проверят и очистят муниципальные пляжи. В этом году в регионе планируется открыть 22 официальные площадки для купания – на две меньше, чем в прошлом году. Глава области Василий Орлов подчеркнул: необходимо увеличивать число комфортных пляжей, оборудованных спасательными вышками.

«Количество официальных мест отдыха на воде должно расти, а не сокращаться. Считаю, подход совершенно неверный, его нужно пересмотреть. Люди будут приходить к водоемам и купаться вне зависимости от того, официальное это место отдыха или нет. И с точки зрения безопасности гораздо лучше, если приходить они будут на оборудованный пляж с вышкой со спасателями. Из этих же соображений необходимо обследовать и чистить все водоемы, куда ходят люди, а не только «официальные», - отметил Василий Орлов в ходе совещания по подготовке к купальному сезону.

Глава Приамурья обсудил организацию официальных мест отдыха на воде, а также обучение водолазов и спасателей. Этим летом в регионе планируется увеличить число патрулей вокруг водоемов, в том числе и на «диких» пляжах. Особое внимание спасатели сосредоточат на местах отдыха, где чаще всего случаются ЧП. В прошлом году за три летних месяца в Амурской области утонули 35 человек, пять из них - дети. Больше всего купальщиков гибнет на пляжах Благовещенского округа и Благовещенска.

До начала лета водолазы обследуют и очистят дно водоемов в местах массового отдыха амурчан. Сейчас идет обучение матросов-спасателей, которые будут дежурить официальных пляжах.