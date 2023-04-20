В Бундестаге заявили, что нога ни одного европейского солдата не ступит на территорию Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман исключила присутствие какого-либо европейских солдата на украинской территории, заявив, что «нога ни одного немецкого или европейского солдата» туда не ступит.

«На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», - приводит ее слова газета Bild.

Штрак-Циммерман также исключила поставку Украине западных истребителей Tornado и Eurofighter. "На Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter, уточнив, что такая позиция ФРГ связана с тем, что украинские пилоты не способны достаточно быстро получить навыки обращения с этими самолетами.

Тем не менее, как отметила Штрак-Циммерман, с самолетами МиГ-29 «все обстоит по-другому». По ее словам, данные истребители из советских запасов, поэтому «их можно использовать немедленно».

Напомним, на прошлой неделе, 13 апреля, стало известно, что немецкое правительство позволило Варшаве реэкспортировать Киеву истребители МиГ-29.