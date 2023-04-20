Врач Пиховкина ответила, можно ли заработать на донорстве крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Марина Пиховкина ответила, можно ли заработать в России на донорстве крови. Эта процедура безвозмездная, но существуют варианты сдачи крови на платной основе. Воспользоваться таким предложением может определенная категория доноров. Правила прописаны в федеральных приказах.

Если сдавать кровь платно, то можно получить компенсацию на питание донора, она составляет 942 рубля в Московской области.

- В Москве выплаты другие – в соответствии с прожиточным минимумом, а также социальной поддержке в городе, – сказала эксперт РИАМО.

От региона к региону этот показатель меняется. Но важно помнить, что подобный заработок – это разовая акция. Часто сдавать кровь нельзя, ведь кровь должна восстановиться.

В год женщины могут сдавать кровь 4 раза, мужчины – 5 раз, а интервалы между кроводачами составляют 60 дней.

- Между донациями компонентов крови (плазма, тромбоциты) – 14 дней. В год возможно не более 20 плазмодач и не более 10 тромбоцитаферезов, - говорит врач.

А пауза между сдачами эритроцитовов может составлять от 60 до 180 дней, в зависимости от состояния клеток.

У процедуры есть свои противопоказания. Врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы Дарья Кулькова. неправильное питание, срыв сроков вакцинации, употребление алкоголя или излишняя худоба могут стать поводом для отвода от процедуры, пишет Lenta.ru.

Исследования показывают, что помощью которого выяснили, что 60% россиян хотя бы раз становились донорами крови. 79% из них — альтруисты, 53% хотят помочь людям, 16% — близким или конкретному реципиенту, а каждый десятый (10%) делится жизненной энергией, потому что есть время и возможность, пишет "Газета.ru".

Ранее, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение давать студентам выходной после сдачи донорской крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра.