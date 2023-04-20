Правительство России не поддержало законопроект о переходе на летнее время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России не поддержало законопроект о переходе на летнее время, предложенный депутатом Государственной думы Михаилом Матвеевым.

Как передает РИА Новости, в заключении кабинета министров указано, что «в материалах к законопроекту отсутствует информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов».

Кроме того, в правительстве РФ отметили, что в материалах не отражены основные технологические и организационные мероприятия, необходимые для перехода на летнее время.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдуме предложили вернуть летнее и зимнее время. Мотивировка обычная: граждане недовольны, поскольку во многих регионах летом светает с полуночи. Кроме того, по мнению автора инициативы депутата Матвеева, это даст экономию электроэнергии до 2,5 миллиарда киловатт-часов в год.

Напомним, сейчас в России живут по постоянному зимнему времени. От перевода стрелок в стране отказались в 2011 году.

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