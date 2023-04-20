Пакистан разместил первый заказ на поставку нефти из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил, что Исламабад разместил в России первый заказ на поставку нефти в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между двумя странами.

Как пишет агентство Reuters, первый танкер с российской нефтью прибудет в пакистанский порт в мае этого года. Планируется, что объем поставок будет достигать 100 тыс. баррелей в сутки. Российская нефть будет перерабатываться на предприятиях Пакистана.

Напомним, в январе 2023 года Россия и Пакистан договорились о поставках нефти из РФ. Об этом заявил замминистра энергетики России Сергей Мочальников. По его словам, были достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан, также стороны «дали ответы» на все вопросы, касающиеся «Пакистанского потока».

Как ранее писал сайт KP.RU, несмотря на санкции западных стран, Россия заработала миллиарды долларов в результате продажи нефти.