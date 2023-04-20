Google грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление пропаганды нетрадиционных отношений Фото: REUTERS

Google грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалять информацию, которая содержит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как сообщается, Мировой судебный участок района Таганский в Москве в четверг, 20 апреля, рассмотрит административный протокол.

Как передают «Известия», Мировой судья Тимур Вахрамеев уточнил, что поводом для разбирательств стало видео на YouTube. Кроме того, сообщается о необходимости удалить информацию о руфинге и зацепинге, а также о проведении специальной военной операции.

Сообщается, что на данный момент был составлен протокол по статье «Неудаление запрещенного контента в РФ». Уточняется, что представители компании не были своевременно уведомлены о заседании, поэтому не смогли ознакомиться с материалами. В связи с этим решение будет вынесено не раньше следующего заседания, которое было назначено на 11 мая 2023 года.

Напомним, в конце марта этого года была признана законность штрафа в размере 2 млрд рублей, который был выписан Google за непрозрачность правил блокировок на YouTube.