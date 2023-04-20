В США заявили о секретном российском оружии, мешающем работе Starlink на Украине

В США заявили о секретном российском оружии, мешающим работе Starlink на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия использует секретное оружие для нарушения работы спутников Starlink на Украине, следует из данных Министерства обороны Соединенных Штатов.

По информации The Washington Post, в течение нескольких месяцев российские военные использовали на Украине систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол», при помощи которой якобы мешали работе спутников Starlink, которыми пользуются Вооруженные силы Украины. При этом об эффективности работы российской системы РЭБ не сообщается.

Как уточняет газета, Россия имеет как минимум семь комплексов «Тобол». Три из них применялись для нарушения работы спутниковой системы Starlink, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть Starlink блокирует терминалы над новыми регионами России, в связи с чем Украина не может использовать их для запуска беспилотных летательных аппаратов. Starlink использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями, но и над водой. Кроме того, они блокируются, когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час.