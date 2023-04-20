Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Хабаровске 21 апреля

Празднование Ураза-Байрама Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мусульмане Хабаровска готовятся встречать Ураза-байрам, праздник в честь завершения поста. Он пройдет 21 апреля с 7:00 во всех мечетях города, сообщает Транссибинфо.

Праздник ознаменует окончание священного месяца Рамадан. 30 дней верующие не могли пить и есть в светлое время суток, соблюдая длинный и тяжелый пост. 20 апреля принято наводить порядок в доме и готовить нарядную одежду на выход. 21 апреля мужчины отправятся в мечети, чтобы принять участие в богослужении, которое начнется с большого омовения гусуль.

Главным местом праздника станет хабаровская мечеть на улице Пермская. Обычно сюда и приходят жители города. Чтобы все смогли принять участие в службе, ее проведут на улице. С собой необходимо взять коврики для намаза. На случай дождя также рекомендуется принести зонт и полиэтилен, чтобы подложить под коврик. Вторым местом проведения обряда станет территория будущей Соборной мечети на Выборгской.