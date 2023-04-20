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НовостиПолитика20 апреля 2023 9:36

Песков назвал ядерные арсеналы Франции и Британии фактически подконтрольными США

Говорить с Вашингтоном без учета этих двух арсеналов бессмысленно, отметил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков назвал ядерные арсеналы Франции и Британии фактически подконтрольными США

Песков назвал ядерные арсеналы Франции и Британии фактически подконтрольными США

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России считают, что ядерные арсеналы Франции и Великобритании фактически находятся под контролем Соединенных Штатов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С нашей точки зрения, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, можно сказать, де-факто находятся под контролем США», – сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга.

Говорить с Вашингтоном о стратегической безопасности без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно, отметил Песков.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что ядерные арсеналы западных стран направлены против РФ. Речь идет не только о Соединенных Штатах, но и Германии и Франции, отметил глава государства.

Напомним, ранее в Минфине США заявили, что Вашингтон хотел бы провести переговоры по стратегической стабильности с Россией и Китаем.