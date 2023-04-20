Politico: спор между Францией и Польшей усугубил ситуацию с закупкой боеприпасов для Украины

Запад тоннами поставляет вооружение и боеприпасы Украине. Фото: Александр КОЦ

Польский посол в Евросоюзе обвинил Францию в том, что переговоры о совместной закупке боеприпасов для Украины осложнились. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на дипломатов.

По информации источников, французский посол в ЕС обвинил коллегу из Польши в том, что тот с упреком высказался в адрес Парижа. Дипломат отметил, что Франция препятствует заключению сделки по закупке оружия для Киева. Судя по ответ от чиновника из Польши, Франция только усложняет текущие переговоры.

По данным газеты, страны ЕС спорят относительно того, будут ли оружейные контракты заключаться только с представителями Евросоюза или они откроются для производителей из других государств.

Ранее профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectato заявил, что из-за украинского конфликта у ЕС растет риск оттолкнуть от себя страны Восточной Европы.