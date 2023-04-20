В Кремле прокомментировали появление в России нового штамма коронавируса «Арктур»

Песков заявил, что в Кремле пока не вводят дополнительных мер из-за нового штамма коронавируса «Арктур» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг, 20 апреля, сообщил, что в Кремле пока не вводят каких-либо дополнительных санитарных мер после появления в России нового штамма коронавируса «Арктур».

«Нет, никаких изменений нет. О каких-то усилениях пока речи не идет», - заявил Песков.

Он напомнил, что в Кремле все еще действуют определенные ограничения и предпринимаются определенные меры предосторожности, проводится тестирование на коронавирус.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала прогноз, согласно которому всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса «Арктур» может произойти в конце мая текущего года. По ее словам, на сегодняшний день в РФ зарегистрированы четыре случая заболеваемости новым вариантом коронавируса.

Она объяснила, что «Арктур» является мутацией уже известного «Омикрона». По ее словам, в этом нет ничего неожиданного, вирус продолжает развиваться. Она напомнила, что «Арктур» сейчас активно распространяется в Индии.

Перечисляя особенности нового штамма, Попова сообщила о его высокой контагиозности и большей заразности, чем у вариантов, которые были ранее.