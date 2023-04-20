На Западе предупредили о расколе в Евросоюзе из-за плана Макрона по Украине Фото: REUTERS

Некоторые страны Запада критикуют план президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта на Украине при посредничестве КНР, поскольку это грозит расколом Евросоюза.

По информации Bloomberg, «стремление Макрона заручиться помощью Китая для составления плана для возможных переговоров между Россией и Украиной вызвало критику со стороны ряда союзников». Как полагают на Западе, такая инициатива преждевременна, поскольку может «подорвать европейское единство».

Сообщается, что чиновники в Европе считают организацию переговоров Москвы и Киева при участии Пекина нецелесообразной, так как они могут привести к путанице в территориальных претензиях. Кроме того, европейские политики сомневаются в нейтралитете Китая, указывая на его «безграничную дружбу» с Россией.

Напомним, накануне стало известно, что президент Франции намерен обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам между Россией и Украиной. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил французскому лидеру составить собственный план по урегулированию украинского конфликта.