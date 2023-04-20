Новая прогулочная зона появится вдоль реки Сетунь

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле будущей станции МЦД-4 «Поклонная» на западе столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Главная задача проекта - сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей, - отметил Петр Бирюков. - В этом районе появятся комфортные места для отдыха и прогулочные маршруты, приведем в порядок участок возле реки Сетунь, на финальном этапе проведем озеленение».

В границы работ войдут улицы 1812 года от дома №1 до №3, Генерала Ермолова от дома №2 до №4, Поклонная от дома №4 до №17, Проектируемый проезд № 1138, участок 2-го Мосфильмовского переулка от дома № 22 до дома №24 по улице Пырьева.

Заместитель Мэра подчеркнул, что на проспекте Генерала Дорохова установят четыре новые остановки общественного транспорта с зарядными слотами. Во 2-м Мосфильмовском переулке на месте снесенных гаражей обустроят разворотную площадку для транспорта, для автомобилистов сделают парковочные карманы.

«Запланирован комплекс работ возле реки Сетунь, между проспектом Генерала Дорохова и 2-м Мосфильмовским переулком. Укрепим склоны биоматами – специальным материалом из растительных волокон, сквозь которые прорастает трава. Это поможет устранить оползни и сформировать красивый газон, - рассказал Петр Бирюков. - Вдоль реки обустроим прогулочную зону с лавочками и уличными торшерами. Она будет включать пешеходный мост, который можно использовать как альтернативный маршрут к станции МЦД, и настил из террасной доски у воды».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на месте гаражей на Поклонной улице сделают зону отдыха с удобными дорожками, уличными торшерами, газоном и клумбами. В ходе работ обновят и сквер возле дома №2 на улице 1812 года, его украсят парковые качели, альпийские горки и цветники.