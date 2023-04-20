Набиуллина сообщила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переводы в цифровых рублях будут для граждан бесплатными. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, уточнив также, что сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц.

«Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька... Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке - например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, – можно будет переводить себе или другому человеку без процентов», - рассказала глава регулятора, отметив, что данный показатель в три раза выше, чем в Системе быстрых платежей (СБП).

Напомним, ранее глава Центробанк РФ опровергла заявление о выплате пенсий только в цифровых рублях, подчеркнув, что цифровой рубль ничего не будет отменять, а также заменять. Позже Набиуллина рассказала, что цифровой рубль станет третьей формой денег, уточнив, что после пилотирования на небольшом количестве клиентов этот вид валюты предложат всем.