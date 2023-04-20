В Турции заявили о намерении Франции и Бразилии отказаться от доллара во внешней торговле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция и Бразилия задумались о поиске альтернативы доллару во внешнеторговых расчетах после успеха Турции в уходе от американской валюты на международных рынках.

Как пишет турецкая газета Haber7, Париж и Бразилиа заговорили о желании отказаться от доллара, следуя примеру Анкары. Издание напомнило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще шесть лет назад призывал перевести внешнеторговые расчеты в национальные валюты.

Напомним, ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что страны БРИКС должны использовать в торговле альтернативные доллару валюты. В качестве альтернативы бразильский лидер предложил использовать во взаиморасчетах национальные валюты.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин призывал отказаться от доллара, отметив, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Глава государства выступил за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки.