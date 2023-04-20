Bloomberg: уходящим из России компаниям придется платить налог на сверхприбыль

Иностранные организации, которые планируют покинуть российский рынок, также будут должны заплатить разовый сбор со сверхприбыли. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иностранные организации, которые планируют покинуть российский рынок, также будут должны заплатить разовый сбор со сверхприбыли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Те зарубежные компании, что готовятся покинуть Россию, должны быть готовы к продаже активов со скидкой 50% и получению разрешения правительства на прекращении деятельности на территории страны. Вводимый аналог налога на непредвиденные расходы в РФ будет распространяться и на тех, кто планирует выйти из бизнеса

Такая мера может учитываться при продаже бизнеса. На данный момент разрешения на выход с российского рынка ждут компании Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и др., уточняет издание.

Ранее издание писало о том, что уход с российского рынка крупнейших западных зерновых трейдеров, таких как Cargill и Viterra, только усилит геополитическое влияние страны, что произойдет в связи с переходом российского экспорта под контроль государства.