Житель Запорожской области задержан по делу о содействии терроризму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Задержан житель Запорожской области, причастный к террористической деятельности. Об этом в четверг, 20 апреля, заявили в региональном управлении Следственного комитета РФ, уточнив, что задержанный собирался изготовить бомбу для того, чтобы позже напасть на пост Вооруженных сил (ВС) России

Как уточняется, задержанный является жителем Токмака. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», за что предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет.

По данным следствия, в Токмаке по просьбе своего знакомого мужчина собрал компоненты для изготовления бомбы, которые передал последнему. «Применить самодельные взрывные устройства планировалось при нападении на блокпост Вооруженных сил РФ, расположенный в Токмаке, о чем подозреваемый был осведомлен», - сообщают в СК РФ, где также отмечают, что «преступление не было доведено до конца по не зависящим от членов группы обстоятельствам».

Напомним, в начале апреля этого года житель Новосибирска был приговорен к девяти годам колонии за финансирование терроризма.