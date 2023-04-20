Пашинян заявил, что Армения готова к размещению миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 20 апреля, заявил, что Ереван готов к размещению миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном.

По его словам, к этому готова не только Россия, но и Армения. Однако он подчеркнул, что возможная миссия должна быть эффективной, что важно и для Еревана, и для ОДКБ.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2023 года глава МИД России Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном, выразил удовлетворение решением Еревана, который не стал отказываться от развертывания миссии ОДКБ.

Напомним, в январе 2023 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном, в рамках которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Стороны отметили важность реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 апреля заявил, что трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху являются единственно реальной базой для урегулирования ситуации. По его словам, они безальтернативны и необходимы для всех.

К урегулированию ситуации неоднократно призывала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, подчеркивая, что Россия ищет реальные пути решения проблемы.