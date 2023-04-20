США планируют за десять лет увеличить группировку разведывательных спутников в четыре раза

США намерены в ближайшее десятилетие в четыре раза увеличить число спутников на орбите Фото: пресс-служба Роскосмоса

Национальное управление военно-космической разведки США заявило о намерении нарастить группировку спутников на орбите в четыре раза за ближайшие десять лет.

“В течение следующего десятилетия мы рассчитываем в четыре раза увеличить количество спутников, находящихся на орбите”, – заявил глава ведомства Кристофер Сколезе. Он подчеркнул, что речь идет о разных спутниках, предназначенных для полетов на разных орбитах и способных объединить государственные и коммерческие системы

В релизе ведомства отмечается, что спутниковые системы США позволяют американским политикам и военным получать важные разведданные, что напрямую влияет на безопасность мира и граждан Америки.

Сайт KP.RU рассказывал про современный комплекс "Пересвет", стоящий на вооружении ВС России и способный на расстоянии до 1500 километров поражать вражеские спутники. Также в России продолжаются разработки передовых систем вооружения, основанных на новых физических принципах. Это в первую очередь лазерное оружие, электромагнитное широкополосное оружие, которое придет на смену в ближайшее десятилетие.