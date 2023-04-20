Володин отметил эффективную работу Центробанка РФ по сдерживанию инфляции в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что в 2022 Центральный банк РФ эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в России, даже несмотря на тяжелую ситуацию.

«Коллеги, мы должны с вами признать, что за прошлый год, несмотря на тяжелую ситуацию и вызовы, Центральный банк эффективно решил задачи, связанные со сдерживанием инфляции», - заявил спикер Госдумы РФ во время отчета регулятора в четверг, 20 апреля.

Напомним, ранее Росстат заявил о троекратном замедлении скорости инфляции. Как сообщалось, в марте этого года в России было заметно значительное замедление темпов роста годовой инфляции. Как писал сайт KP.RU, если в феврале 2023 года данный показатель составлял 10,99 %, то в следующем месяце - 3,51 %.