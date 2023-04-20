Киев бросает бойцов ВСУ в Артемовск практически без подготовки Фото: REUTERS

Издание Financial Times передало историю бойца ВСУ, взвод которого был практически полностью уничтожен за один день столкновений в Артемовске.

“Это был настоящий ад”, – признался боец, добавив, что из 21 человека в его взводе не получили ранения только трое, включая его самого.

Также издание, ссылаясь на военнослужащего, сообщило, что за время боев в Артемовске украинская армия лишилась большой части высококвалифицированных военных и потеряла огромное количество оружия и артиллерии.

Ранее военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц узнал у плененных солдат ВСУ о том, как Киев бросает своих бойцов на передовую практически без подготовки и поддержки артиллерии, чтобы выиграть время для анонсированного ранее контрнаступления.

Напомним, Артемовск является для Киева ключевым городом как в политическом, так и в тактическом плане. Президент Зеленский признавал, что поражение ВСУ в Артемовске развалит всю линию украинской обороны на Донецком направлении, а также может побудить Запад и граждан Украины к желанию и поиску компромиссов с Россией.