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НовостиПолитика20 апреля 2023 10:49

Солдат ВСУ рассказал о практически полном уничтожении своего взвода за один день в Артемовске

FT: из 21 человека за день боев ранения не получили только трое из взвода ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Киев бросает бойцов ВСУ в Артемовск практически без подготовки

Киев бросает бойцов ВСУ в Артемовск практически без подготовки

Фото: REUTERS

Издание Financial Times передало историю бойца ВСУ, взвод которого был практически полностью уничтожен за один день столкновений в Артемовске.

“Это был настоящий ад”, – признался боец, добавив, что из 21 человека в его взводе не получили ранения только трое, включая его самого.

Также издание, ссылаясь на военнослужащего, сообщило, что за время боев в Артемовске украинская армия лишилась большой части высококвалифицированных военных и потеряла огромное количество оружия и артиллерии.

Ранее военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц узнал у плененных солдат ВСУ о том, как Киев бросает своих бойцов на передовую практически без подготовки и поддержки артиллерии, чтобы выиграть время для анонсированного ранее контрнаступления.

Напомним, Артемовск является для Киева ключевым городом как в политическом, так и в тактическом плане. Президент Зеленский признавал, что поражение ВСУ в Артемовске развалит всю линию украинской обороны на Донецком направлении, а также может побудить Запад и граждан Украины к желанию и поиску компромиссов с Россией.