В Белгородской области с начала спецоперации при обстрелах ВСУ погибли 30 человек Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

С начала военной спецоперации на Украине в Белгородской области в результате обстрелов украинских военных погибли 30 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе отчета перед депутатами областной думы.

К выступлению главы Белгородской области данные о погибших и раненых из-за агрессии Вооруженных сил Украины были обновлены. Согласно статистике, количество погибших составило 30 человек, 123 жителя региона были ранены.

Напомним, с апреля 2022 года на территории Белгородской области введен «жёлтый» уровень террористической опасности. Реальными угрозами для региона продолжают оставаться обстрелы населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин в ходе совещание по восстановлению жилья в приграничных районах, разрушенных из-за атак украинских войск, заявил, что приоритетной задачей Министерства обороны РФ должно стать недопущение обстрела приграничных российских регионов со стороны Вооруженных сил Украины.