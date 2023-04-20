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НовостиВ мире20 апреля 2023 11:09

В правительстве Венгрии назвали Россию партнером, а США - другом

В республике уточнили, что на данный момент Москва является партнером Будапешта в экономическом плане
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В правительстве Венгрии назвали Россию партнером, а США - другом

В правительстве Венгрии назвали Россию партнером, а США - другом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Венгрии считает Москву своим экономическим партнером, а Вашингтон - своим другом. Такое заявление в четверг, 20 марта, сделал глава канцелярии премьер-министра республике Гергей Гуйяш, имеющий в венгерском правительстве ранг министра.

«Россия - наш партнер, а Соединенные Штаты - наш друг», - заявил глава канцелярии, комментируя вопрос об отношениях Будапешта с Москвой и Вашингтоном.

Гуйяш уточнил, что на данный момент Москва является партнером Будапешта «в экономическом плане и могла бы стать нашим другом, если бы придерживалась соглашений в области международного права».

Накануне российский посол в Будапеште Евгений Станиславов рассказал, что экономика Венгрии на фоне антироссийских ограничительных мер может потерять в этом году примерно 10 млрд евро или 4,8% ВВП.