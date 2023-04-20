Власти Киева разорвут договор об аренде земли с посольством России

Здание посольства России в Киеве Фото: REUTERS

Городской совет Киева решил разорвать договор об аренде земельного участка, где расположено здание посольства России. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», – приводятся слова политика на сайте киевской городской администрации.

Как считает Кличко, решение о расторжении будет единогласным.

С инициативой расторгнуть договор об аренде земельного участка с посольством России выступила правящая партия «Слуга народа». Кроме того, политическая сила предложила национализировать здание российской дипмиссии.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2022 МИД России заявил об эвакуации сотрудников российского посольства в Киеве. Это было связано с неоднократными угрозами физической расправы, которые поступали в адрес дипломатов, и отсутствием реакции на это украинских властей, объяснили в ведомстве.