Японский политик Масудзоэ заявил, что политика Байдена повышает риск начала третьей мировой войны

Японский политик заявил, что политика Байдена повышает риск начала третьей мировой войны Фото: REUTERS

Японский политик Ёити Масудзоэ считает, что действия президента США Джо Байдена повышают риск начала третьей мировой войны. Такое мнение он выразил в интервью, размещенном на онлайн-канале Abema TV.

По его словам, когда он понял, что только порядка 50 стран из 200 в мире применили экономические санкции в отношении России, то его посетила следующая мысль: «господин Байден, соберитесь и одумайтесь». По мнению политика, в настоящее время США хотят добиться полной капитуляции РФ, чего они уже добились от Японии, на которую дважды сбрасывали атомные бомбы.

«Предупреждаю, что, если Вашингтон пойдет на это, Москва применит ядерное оружие», - отметил Масудзоэ.

Он также заявил, что пока все в мире смотрят на то, что происходит на Украине, Россия и Китай укрепили свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке, чему не смог помешать президент США.

Как писал сайт KP.RU, ранее обозреватель Хэл Брэндс в своей статье для Bloomberg заявил, что одновременная помощь Украине и противостояние Китаю является глобальной авантюрой Байдена. По мнению журналиста, продолжительность конфликта на Украине отразится на политике США по всему миру, доставив в результате проблемы президенту Соединенных Штатов.