Каждый пятый родитель нанимает репетиторов более чем по трем предметам для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для подготовки к сдачи экзаменов большинство родителей нанимают детям репетиторов. Почти каждый пятый родитель приглашает репетиторов более чем по трем предметам. Такую статистику опубликовали на портале «Газета.Ru» ссылаясь на исследования сервиса «Актион Образование».

Если ученик не посещает репетиторов, то он может подготовиться к экзаменам на базе собственной школы.

У каждого десятого родителя ребенок занимается самостоятельно, а примерно четверть учеников готовятся у школьных учителей. Большинство респондентов отметили, что дороже всего обходятся репетиторы по математике, иностранным языкам и физике.

По словам депутата Милонова, после ухода с рынка иностранных IT-компаний, а также отказа от поддержки программного обеспечения, появилась необходимость внедрения отечественного ПО в сфере школьного образования.

В беседе с порталом RT он отметил, что на школьных гаджетах обычно установлено иностранное программное обеспечение и прежде всего американское, поэтому оно может нести скрытую угрозу в части пропаганды и кражи персональных данных.