Путин призвал с теплотой позаботиться о жителях новых регионов России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую поддержку жителям новых российских регионов.

Напомним, в конце сентября прошлого года глава государства пообещал гражданам новых российских регионов поддержку всей Российской Федерации. Как писал сайт KP.RU, российский лидер отметил, что разрушенные во время боевых действий на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей города и поселки будут восстановлены.