Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода Фото: REUTERS

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что государство намерено подписать договор с Сербией об инвестициях в строительство нового нефтепровода. Такое соглашение может быть подписано уже в июне 2023 года.

По словам политика, сейчас Венгрия активно работает над подготовкой к работам по строительству нефтепровода. С его помощью можно будет связать Альдьо и Нови-Сад. Также он отметил, что новый объект позволит улучшить энергоснабжение обеих стран.

«Компании MOL и «Транснафта» продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне 2023 года на венгерско-сербском саммите», — приводит слова Сийярто ТАСС.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия решили отказаться от поставок зерна из Украины. Их решение уже осудила самая многочисленная партия в Европарламенте, «Европейская народная партия». Депутаты считают, что эти действия являются прямой помощью России.