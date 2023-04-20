Путин заявил, что власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников СВО Фото: REUTERS

Муниципальные власти должны быть в курсе потребностей каждой семьи участников специальной военной операции на Украине, заявил президент Украины Владимир Путин.

«Муниципалитетам необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по местному самоуправлению.

Как отметил российский лидер, эффективное решение проблем жителей возможно в тех муниципалитетах, где «трудятся неравнодушные, энергичные и порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу». Именно такой подход важен при поддержке семей участников спецоперации, добавил президент.

Напомним, проходящее в четверг, 20 апреля, заседание Совета местного самоуправления проводится Путиным впервые за последние три года.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и их семей. Как говорится в документа, фонд создается, чтобы «обеспечить достойную жизнь и активную деятельность» как самих участников СВО, так и членов их семей. Причем работать он будет не только с теми, кто служит с 24 февраля 2022 года, но и со всеми, кто воевал на стороне ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.