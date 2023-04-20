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НовостиПолитика20 апреля 2023 11:24

Путин заявил, что власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников СВО

Глава государства призвал проявлять к ним искреннюю заботу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников СВО

Путин заявил, что власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников СВО

Фото: REUTERS

Муниципальные власти должны быть в курсе потребностей каждой семьи участников специальной военной операции на Украине, заявил президент Украины Владимир Путин.

«Муниципалитетам необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по местному самоуправлению.

Как отметил российский лидер, эффективное решение проблем жителей возможно в тех муниципалитетах, где «трудятся неравнодушные, энергичные и порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу». Именно такой подход важен при поддержке семей участников спецоперации, добавил президент.

Напомним, проходящее в четверг, 20 апреля, заседание Совета местного самоуправления проводится Путиным впервые за последние три года.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и их семей. Как говорится в документа, фонд создается, чтобы «обеспечить достойную жизнь и активную деятельность» как самих участников СВО, так и членов их семей. Причем работать он будет не только с теми, кто служит с 24 февраля 2022 года, но и со всеми, кто воевал на стороне ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.