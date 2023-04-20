Штаб группировки ВСУ «Бахмут» поражен ударом российских войск

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Объединенный штаб группировки украинских войск «Бахмут» был поражен ударом российских сил в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сказано в заявлении Министерства обороны РФ.

«В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут"», - сказано в заявлении военного ведомства в четверг, 20 марта.

Уточняется, что в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое, расположенного в ДНР, были уничтожены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, а также 116-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно представленным данным, за минувшие сутки российские войска нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ.

Напомним, накануне появилось сообщение, что российские войска уничтожили понтонную переправу и два склада ВСУ на Лисичанском направлении.