Депутат Гаевская потребовала разъяснить причины импорта нефти из России в Польшу в течение года Фото: REUTERS

Депутат польского сейма Александра Гаевская обратилась к министру климата и окружающей среды Анне Москве по поводу импорта нефти из России в Польшу в течение года. Ее интересует причина, по которой топливо ввозилось в страну несмотря на ситуацию на Украине. Об этом обращении рассказали на портале RT.

По словам Гаевской, Польша стала в этом году самым крупным импортером российской нефти среди всех стран ЕС.

На этом фоне у нее появились обвинения в посредственной поддержке вооруженной промышленности России. Из-за этого она попросила предоставить данные о количестве тонн российской нефти, которую импортировали в Польшу с 24 февраля 2022 года и до конца февраля этого года.

Из-за украинского конфликта в Евросоюзе все сильнее ощущается кризис, поэтому в апреле рост цен на продукты питания может дойти до 14%. Такую информацию опубликовали на портале телеканала «360».

Украинский политик Владимир Олейник предрек, что затягивание конфликта может привести страны ЕС к настоящему голоду. Ряд стран уже вводят запреты на поставки сельхозпродукции из Украины из-за демпинга цен, а рост цен на энергоносители ударила по населению европейских стран.