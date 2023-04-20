Жительница Ижевска прописала в своей квартире более 10 иностранцев

Полиции удалось выявить более десяти фактов фиктивной постановки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейским Удмуртии удалось выявить более десяти фактов фиктивной постановки на учет граждан ближнего зарубежья в Ижевске. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на информацию Министерства внутренних дел по Удмуртской республике.

Под подозрение попала 42-летняя жительница столицы региона – Ижевска. По версии следствия, женщина прописала в своей квартире более десяти иностранцев без фактического предоставления им жилья. Все эти махинации с прописками она провернула в течение одного года. Делала она это, естественно, не за «спасибо» – жителям соседних государств приходилось платить подозреваемой определенную сумму за ее услуги. Отметим, что в ведомстве подчеркнули, что женщина не была устроена на работу.

По факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.